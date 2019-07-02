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2 июля 201915:22

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за резкие слова

Станислав Красильников/ТАСС

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей Канска за резкий разговор.

Ранее в Сети появилась видеозапись встречи губернатора с жителями подтопленного района. На вопрос женщины, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты, Усс ответил:

"Что вы хотите сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть. Мы дорогу видели".

Наталья рассказала РИА Новости, что губернатор позвонил ей, извинился и пообещал, что дорога будет восстановлена. "Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", — сказала Наталья. Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что все было сказано на эмоциях. В пресс-службе губернатора подтвердили, что Усс действительно звонил задавшей вопрос женщине.


Глава управления пресс-службы красноярского губернатора Елена Уляшева отметила, что видео было вырвано из контекста и не отражает реального разговора. По ее словам, у Усса было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с жителями. По их итогам он принял ряд важных решений для помощи пострадавшим.

Также она объяснила, почему губернатор отправился в белой рубашке и туфлях в зону подтопления: Усс вылетел прямо сразу после совещания, где ему доложили о последствиях наводнения, и не стал переодеваться, только снял галстук.

"Его цель была – лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные", — сообщила Уляшева.

Она подчеркнула, что не важно, кто кому как ответил, а важно то, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям. По словам Уляшевой, "конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди".

Мнение Уляшевой поддержал и сенатор от Красноярского края Валерий Семенов. Он отметил, что губернатор очень оперативно появился в зоне бедствия, с ним были представители прокуратуры, УВД, ГО и ЧС, муниципалитетов. Он встретился и поговорил с людьми. По словам Семенова, благодаря этой поездке Усса были приняты важные меры: созданы пункты приема для эвакуированных, организованы общественные приемные. Кроме того, были приняты меры, чтобы как можно быстрее сбросить воду.

"Сейчас проводятся земляные работы, прорываются специальные каналы, укладываются дренажные трубы для того, чтобы вода как можно быстрее ушла. И сейчас вода уже идет на убыль", — сообщил Семенов.

Семенов сообщил, что люди уже начинают возвращаться в свои дома. При этом губернатор держит на контроле ситуацию с 300 пострадавшими семьями.

Сейчас вода в Канске уже пошла на убыль. Уровень воды в реке Кан опустился до 3,45 метра. Это ниже критической отметки, после которой начинается подтопление.

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