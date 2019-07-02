Редкую шахматную ладью продали за целое состояние

На аукционе Sotheby’s за 735 тысяч фунтов стерлингов (почти 59 миллионов рублей) продана шахматная фигурка. Примечательным является то, что когда-то стоимость костяного изделия составляла всего пять фунтов (7,5 доллара).

О том, что состоялась продажа лота, свидетельствуют данные торгов аукциона. Изначально шахматную фигурку купили в Шотландии за несколько фунтов. Впоследствии оказалось, что это изделие — ладья из знаменитого средневекового комплекта, известного как "шахматы с острова Льюис", насчитывающего всего 78 фигур. Исторический раритет вырезан из моржового клыка.

Британский музей дал оценку изделию. Предположительно, оно изготовлено в XII веке в норвежском Тронхейме, а фигурки принадлежали купцу, который потерпел крушение на Гебридах, сообщает РИА Новости. Шахматные фигурки обнаружили в 1831 году на шотландском острове Льюис.

До этого ладья была куплена в 1964 году в одном из антикварных магазинов Эдинбурга и принадлежала коллекционеру.