Россиянка Варвара Флинк преодолела первый барьер Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку Уимблдона через квалификацию, в первом круге лондонского турнира оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы. Россиянка справилась с соперницей в двух партиях со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Следующая соперница Флинк определится в матче между немкой Юлией Гергес и румынкой Еленой Рузе.

В других встречах дня испанка Гарбинье Мугуруса победила Беатрис Хаддад Майю из Бразилии, а американка Аманда Анисимова взяла верх над румынкой Сораной Кырстей.