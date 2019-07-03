Украинская фабрика грез в действии: Зеленский в Канаде всех рассмешил

Тема политических заключенных в тюрьмах Украины не вошла в повестку встречи Владимира Зеленского с руководством Канады. Вместо этого в Торонто украинский президент много шутил, обнимался с премьером Джастином Трюдо и говорил с ним о страницах общей истории.

Расхожее выражение "политические гастроли" Владимир Зеленский понял слишком буквально. За то, чтобы присоединиться к нему на завтраке в Торонто, с желающих просили по 95 долларов. В прошлом 2018 году, когда Зеленский уже пересекал Атлантику, на это, конечно, не обратили бы внимание.

"Всем привет! Привет, Америка, привет, Канада", — приветствует Новый свет Владимир Зеленский.

Нет, хорошие сборы, конечно, нужны. Внешний долг Украины перевалил за 115 миллиардов долларов. Как помочь Киеву, обсуждали на международной конференции, где не говорящий по-английски Зеленский решил заняться любимым делом, — всех рассмешить.

"Привет! Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском", — продемонстрировал все свои познания в английском языке шестой президент Украины.

Впрочем, общий язык искать все равно пришлось. У Зеленского переговоры с заместителем директора фонда МВФ и общение с инвесторами. К ним Украина повернулась лучшей стороной. Форум открывали девушки-модели, знакомившие с новинками от модных дизайнеров. Но в политическом смысле коллекция все равно старая, как поношенная вышиванка с чужого, да что там, с порошенковского плеча.

- Слава Украине!

Националистические кричалки, поход к мемориалу Голодомора, просьбы подкинуть оружия. Жена Зеленского впервые появилась на публике в платье с украинскими узорами. Солист другой, номера прежние.

"Мы договорились о поставках бронетехники. Я думаю, об этом уже можно говорить открыто. Мы также очень рады, что Канада — одна из немногих стран, которые непоколебимы в вопросе наложения санкций на Россию", — заявил во время визита в Канаду Владимир Зеленский.

С Джастином Трюдо Зеленский до этой встречи был знаком шапочно, но обнимал как старого товарища. Объявил, что именно канадский премьер вдохновил его заняться политикой.

"Вы играли учителя истории, который идет в политику, перед тем как стали президентом. А я в прошлом тоже учитель", — нашел общее в своей судьбе с украинским президентом премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

С ролями коллег Зеленского по его юмористической передаче в Канаде знакомы мало. И в нынешних обстоятельствах это даже хорошо. Могли бы и обидеться.

"Не зря же говорят, чтобы стать настоящим патриотом Украины, для начала нужно уехать в Канаду", — шутил "Квартал 95".

Так в свое время поступил и главный редактор газеты "Краковские вести", украинский националист Михаил Хомяк — дедушка нынешнего министра иностранных дел Канады Христи Фриланд. На счастье Зеленского, по-русски она, как и Трюдо, не говорит. И с самым обсуждаемым интервью последних недель знакомилась в его английской версии.

"Я хочу начать с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать здесь, — Владимира Путина. Накануне саммита G20 он дал интервью моей альма-матер, изданию The Financial Times, в котором он заявил, что либеральная идея изжила себя. Вчера был День Канады. Так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление, так как мы делаем это в Канаде", — подчеркнула глава канадского МИД Христя Фриланд.

Наверное, как раз исходя из самых либеральных соображений, Фриланд накануне запретила жителям ДНР и ЛНР въезжать в Канаду по российским паспортам. О ситуации в Донбассе Зеленский говорил и со спецпредставителем президента США Куртом Волкером, которому подтвердил приоритеты Киева. Они все те же — ЕС и НАТО. В общем, украинская фабрика грез продолжает свою работу.

"Мы подписали договор о совместном производстве кинопродукции. Я уверен, что у нас на Украине есть актеры, которые могут конкурировать с канадскими", — подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Для самого Зеленского поездка в Канаду тоже была своего рода кастингом.

За ней внимательно следили из Вашингтона. Ведь визит Зеленского в США до сих пор не согласован. Приглашение от Белого дома имеется, но позвав в гости украинского президента, Трамп по какой-то причине так и не сказал, когда ему выезжать.