ЦСКА уступил "Ростову" и занял последнее место на турнире в Австрии

На турнире в Австрии завершился матч между столичным ЦСКА и "Ростовом". Армейцы потерпели очередное поражение, уступив сопернику со счетом 1:2. Команда Виктора Гончаренко, не набрав ни одного очка, заняла последнее место.

В составе победителей дубль оформил Эльдор Шомуродов. Он отличлился на 9-й и 44-й минутах первого тайма. Единственный мяч в составе красно-синих забил Федор Чалов (28-я минута).

4 июля в Австрии состоится заключительная игра между "Краснодаром" и "Спартаком". "Быков", имеющих в своем активе 6 очков, в этой встрече устроит даже ничья, чтобы стать победителями турнира.