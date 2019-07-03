Протесты эфиопской общины в Израиле: 150 человек пострадали, 140 задержаны

150 человек пострадали в протестах эфиопской общины в Израиле. Полицейские задержали 140 участников беспорядков.

Начались демонстрации накануне. Поводом стала гибель 19-летнего выходца из Эфиопии. Его застрелил полицейский, который не был в этот момент при исполнении обязанностей, напоминает телеканал "Россия 24". По его словам, он пытался разнять дерущихся молодых людей.