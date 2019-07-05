Казусы Трампа: возвращение на Луну, флаг на Марсе и "новый истребитель", снятый с производства

Выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США, президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты скоро "вернуться на Луну" и "в скором времени" установят на Марсе флаг страны.

Такие обещания, скорее всего, связаны с недавними обещаниями о выделении в бюджет НАСА дополнительных средств на освоение Луны и Марса.

Дональд Трамп умеет удивлять. И в этот раз не обошлось без казусов. Говоря о военном могуществе страны, президент США назвал "совершенно новым" истребитель, который был снят с производства восемь лет назад.

Речь шла о F-22 Raptor, который выпускался с 1997 по 2011 годы. Решение снять самолет с производства было связано с техническими несоответствиями.

Согласно программе празднования над городом пролетели истребители F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка времен "холодной войны" В-2 Spirit, вертолеты и даже президентский Boeing. Кроме того, рядом со сценой были выставлены две бронемашины "Брэдли".

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в 2017 году, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии, он одержим идеей военного парада. По данным американских СМИ, участие военной техники в праздновании Дня независимости обошлось бюджету менее чем в 1 миллион долларов, но действо назвать парадом можно было только с натяжкой.

Противники президента уже обвинили его в саморекламе.