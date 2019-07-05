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5 июля 201920:57 Андрей Сапегин

Это надо видеть: рядом с Восточным появилась смотровая площадка

Это надо видеть: рядом с Восточным появилась смотровая площадка

Сегодня с космодрома Восточный успешно стартовала ракета "Союз". К этой минуте все спутники, которые она несла, уже выведены на орбиту. Это был первый в этом году пуск с Восточного, и к нему готовились особенно тщательно.

"Союз 2.1б". Старт с космодрома Восточный в 8.41 по московскому времени. Ракета-носитель с разгонным блоком "Фрегат" отправит на орбиту более 30 российских и зарубежных спутников.

Это уже пятый пуск с Восточного и первый — летний. И впервые максимально близко — в четырех километрах от стартового стола — оборудована смотровая площадка. Желающие увидеть взлет ракеты едут за сотни километров — из Владивостока, Иркутска, Благовещенска.

"Огромное количество народа здесь. И все готовятся, пишут красивые открытки для своих родных и любимых людей. И отправляют прямо здесь, на смотровой площадке космодрома", — рассказывает экскурсовод Ольга Харченко.

Туристам, приехавшим посмотреть на яркое во всех смыслах зрелище, повезло вдвойне: погода над космодромом идеальная, если не считать небольшой облачности.

- Это было очень круто! Мы уже уезжаем. Действительно, невероятные впечатления. Это стоит увидеть!

Основной космический аппарат на борту "Союза" — гидрометеорологический "Метеор М 2-2". Целевая орбита этого спутника на высоте более 830 километров. Задачи — анализ и прогноз погоды, состояние Мирового океана, ионо- и магнитосферы, климата, экологии.

Большой метеоспутник весом почти в полторы тонны — это только часть полезной нагрузки. Три малых российских спутника — "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат" — созданы студентами и преподавателями НИИ Ядерной физики МГУ и Амурского университета. Автоматические аппараты будут следить за космической погодой, мониторить перемещение гражданских воздушных судов. Помимо российских аппаратов, на орбиту отправились 28 коммерческих и научных спутников, принадлежащих зарубежным заказчикам из 11 стран.

"Мы надеемся, что Восточный будет гораздо более интенсивно работать. Мы планируем переводить сюда и коммерческие, и государственные пуски. За исключением пилотируемых пусков, поскольку здесь не развернута инфраструктура. Она будет развернута, я надеюсь, к 23-24 годам", — говорит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Через десять минут после старта разгонный блок "Фрегат" благополучно отделился от третьей ступени "Союза" и примерно в 13.10 по Москве, то есть спустя 4 с половиной часа, операция по выводу на орбиту 32 спутников была успешно завершена.

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