Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном утверждения разведки Пентагона о том, что Россия возобновила проведение ядерных испытаний свыше нулевой мощности, и категорически их отвергает.

По мнению российского дипломата, по сути, действия американской стороны являются говорят о возможном намерении Соединенных Штатов возобновить проведение своих ядерных испытаний. При этом Анатолий Антонов отметил, что данная ситуация очень напоминает ту, что сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): сначала — заявления о необходимости обладания запрещенным договором потенциалом, затем — поиск виновных, а в итоге — выход из соглашения.

Посол России в США предположил, что действия американской военной разведки могут быть частью плана по отзыву подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и возобновления собственных ядерных испытаний. Анатолий Антонов напомнил, что в 2017 году Белый дом впервые с 1993 года издал распоряжение о сокращении сроков подготовки американских ядерных полигонов к испытаниям с 2-3 лет до 6 месяцев. Также серьезную обеспокоенность вызывает увеличение числа экспертных публикаций, призывающих к отказу от моратория на проведение ядерных испытаний.

В середине июня Разведывательное управление Министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждалось, что Россия производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам, а в конце мая директора ведомства Роберт Эшли выступил с утверждением, что Москва, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания. Россия эти выводы категорически отвергла выводы, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал их "бредовыми домыслами".

В России мораторий на проведение ядерных испытания действует уже почти 30 лет: последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала ДВЗЯИ.