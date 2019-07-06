Росгвардия подключилась к работе по ликвидации последствий наводнения

Бойцы Росгвардии эвакуируют жителей Иркутской области из подтопленных домов в безопасное место. В пострадавшие от паводка районы переброшена спецтехника и плавательные средства. В операции участвуют более пятисот гвардейцев из Красноярского и Иркутского гарнизонов.

Также военнослужащие обеспечивают порядок и безопасность, разбирают завалы на улицах и во дворах. Авиация Росгвардии регулярно облетает подтопленную территорию, чтобы определить, где помощь требуется прежде всего. С пострадавшими работают психологи и медики службы, сообщает телеканал "Россия 24".