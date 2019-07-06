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6 июля 201913:40

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

Фото: Родион Куцаев / Unsplash

В Днепропетровской области Украины найдено тело школьницы, которую разыскивали с 29 июня. Как установили следователи, девушку изнасиловали и убили. По подозрению в совершении этого преступления задержан дважды судимый мужчина.

Подозреваемый, 1995 года рождения, был задержан в минувшую пятницу, 5 июля. Он указал место, где он изнасиловал и убил девушку 2005 года рождения. Там действительно был обнаружен труп ребенка, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Он добавил, что полиция разыскивала школьницу с 29 июня, но исчезла она еще раньше. Однако ее родители не обращались с заявлением в правоохранительные органы, поскольку злоупотребляют спиртным.

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.

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