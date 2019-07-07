Света нет: венесуэльские НПЗ приостановили работу

В Венесуэле продолжаются незапланированные отключения электричества. Рано утром в воскресенье по московскому времени из-за энергосбоя остановились два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon.

Государственная нефтегазовая компания PDVSA пока не распространяла сообщения для СМИ на эту тему, пишет РИА Новости.