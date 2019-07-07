Ципрас пообещал передать власть Мицотакису 8 июля

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас вечером в воскресенье, 7 июля, позвонил лидеру правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакосу Мицотакису и поздравил его с победой его партии на парламентских выборах. Ципрас сообщил также, что в понедельник, 8 июля, передаст ему власть. Мицотакис поблагодарил за звонок.

Церемония передачи полномочий пройдет официальной резиденции премьер-министра Греции, Дворце Максима, сразу же после принесения Мицотакисом присяги в Президентском дворце, пишет ТАСС.

Лидера "Новой демократии" также по телефону поздравил с победой и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил надежду, что результаты греческих выборов позитивно скажутся на отношениях двух стран и ситуации в регионе в целом. Свои поздравления передал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

С победой на парламентских выборах Мицотакиса поздравили также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси, глава крупнейшей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер. Юнкер назвал результат "Новой демократии" "чистой победой", передает "Интерфакс".

Досрочные парламентские выборы прошли в Греции 7 июля. Согласно данным МВД, "Новая демократия" получает в 300-местном однопалатном парламенте 158 мест, Коалиция же радикальных левых сил (СИРИЗА) Ципраса может рассчитывать только на 86 мест.