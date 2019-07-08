Дональд Трамп: Ирану лучше поостеречься

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием и ему нужно быть поосторожнее в заявлениях по ядерной программе.

"Ирану лучше поостеречься", — сказал Трамп в воскресенье журналистам, комментируя последние заявления руководства Ирана о выходе из ряда договоренностей по ядерной программе​​​, передает РИА Новости.

"Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", — подчеркнул президент США.

Иран с сегодняшнего дня снимает с себя ограничение по степени обогащения урана. Об этом ранее заявил лидер страны Хасан Роухани. Он подчеркнул, что если США не вернётся к исполнению условий ядерной сделки, то и Тегеран не собирается её придерживаться.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят в 2015 году Ираном и шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия). Первые заявления о желании частично прекратить свои обязательства Иран сделал 8 мая – в годовщину выхода Соединенных Штатов из соглашения. Свое решение власти объяснили антииранскими санкциями Вашингтона.

Как заявил накануне политолог Сергей Судаков, комментируя ситуацию с Ираном, это будет очередной этап обострения; мир оказывается в двух шагах от большого военного противостояния.

"Иран выполнил все требования по СВПД, он открыл двери и допустил экспертов МАГАТЭ. Но США решили сыграть свою собственную игру. Они решили сделать так, чтобы санкции против Ирана были усилены. Иран оказался загнанным в угол. Иранцы неоднократно говорили, что им надо выживать, им нужен приток денег, но США начали диктовать позицию, неприемлемую для Ирана", — заявил эксперт в эфире радио Вести FM.

"Учитывая, что фактор выборов 2020 года как Дамоклов меч висит над Трампом, только ленивый, наверное, не задаст вопрос: господин Трамп, что же вы творите? Либо вы настолько трусливы, что не можете победить Иран, либо вы пытаетесь играть такими материями, в которых абсолютно ничего не понимаете, — продолжил эксперт. — По большому счету, сегодняшний Тегеран-2019 становится ловушкой для Трампа, и у него нет однозначного решения, как сделать так, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой: получить достаточное количество голосов избирателей и избежать большой войны".

По мнению политолога Сергея Михеева, в этой ситуации иранский ультиматум ставит Трампа в сложную ситуацию и может подвигнуть его к переговорному процессу.

"С другой стороны, этот ультиматум направлен и на европейцев. Иранцы пытаются вбить клин между ними и американцами. Они пытаются европейцам показать простую вещь: ваша зависимость, нерешительность, неспособность вести собственную политику, отстраненную от американских геополитических экспериментов, приведет нас всех в сложную ситуацию", — заявил эксперт в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 4 июля 2019 года.

С другой стороны, предположил политолог, Иран может блефовать, идя на обострение.

"Ресурсы Ирана и США несопоставимы, а главное – у Трампа появляется соблазн и подходящая цель для точечного удара по ядерным объектам Ирана. Он может это представить, как собственную победу. Перед выборами можно будет сказать: смотрите, я не зря выходил из этой ядерной сделки. А как мы все решили? По-американски: разрушили эти объекты. А Трампу для победы на следующих выборах этого вполне хватит".