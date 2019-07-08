Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

РИА Новости опубликовали данные исследования доходов населения.

Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где, по заключению экспертов, люди могут рассчитывать на более-менее достойный уровень жизни. Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения.

На втором месте Ненецкий автономный округ. На третьем — Чукотский автомномный округ, чьи показатели заметно ниже лидеров с первых двух позиций.

В первую десятку также вошли: Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Но не везде дела обстоят так благополучно. В некоторых регионах доходы не позволяют говорить о хорошем материальном положении населения. Среди них Тыва, Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная, Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым.

Эксперты отмечают, что часть людей, живущих за чертой бедности в этих регионах в прямом смысле борются за свое выживание в финансовом плане.

Доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже нищетой, по России имеют 2,1% населения.

Наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве. Чуть лучше ситуация в Ингушетии.

По мнению составителей рейтинга, проблема доходов населения связана с ростом экономики и с социальной политикой государства.