СМИ: работников будут страховать по принципу ОСАГО и теории вероятностей

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС). Там заявили, что планируют изменить расчет взносов в ФСС, взяв за основу систему бонус-малус.

Как отмечает издание, в этом случае расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а у предприятий со здоровым коллективом — сократиться.

Сейчас работодатель отчисляет взносы в среднем в размере 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Компенсацию же работник получает непосредственно за счет фонда соцстрахования, когда находится на больничном или, например, в декрете.

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже.

Сотрудники Фонда социального страхования рассказали, что планируют перейти к "актуарному" оцениванию долгосрочных обязательств. Это означает, что вероятность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления. В фонде подчеркнули, что работы планируется проводить с учетом позиций правительства, работодателей и профсоюзов.