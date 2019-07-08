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8 июля 201920:38 Денис Давыдов

Из-за телемоста с Россией националисты поставили президенту Украины ультиматум

Из-за телемоста с Россией националисты поставили президенту Украины ультиматум

Украина 8 июля предстала во всем своем своеобразии перед еврочиновниками, которые приехали в Киев, чтобы провести саммит Украина-ЕС, а попали на многочисленные пятиминутки ненависти местных политиков в отношении местных же журналистов. Негодовать начали, когда узнали: коллеги с телеканала NewsOne в сотрудничестве с журналистами ВГТРК готовят телемост Москва-Киев "Надо поговорить!"

Разговор по душам — то, чего так давно ждут братские народы. Не политики, не бизнесмены, а простые жители двух соседних стран, у которых и родня есть по обе стороны границы и которые устали от затянувшегося конфликта.

По опросам, 70 процентов украинцев — за переговоры с Россией. И россияне — за. Но против — националисты. Они пришли под окна президентской администрации.

"О чем они хотят поговорить?! Мы — украинцы — не имеем никакого желания с ними разговаривать. Но мы хотим поговорить с нашим президентом. У вас есть сутки, чтобы решить эту ситуацию. Не допустить этого эфира, телевизионной оккупации. Если за стуки вы не справитесь, мы с удовольствием возьмем этот долг на себя. У нас большой опыт усмирения "ваты" на востоке", — ставит ультиматум президенту Украины лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Националисты грозили расправой журналистам и их близким. Наши коллеги с телеканала NewsOne на своем сайте факты угроз подтвердили.

Президент Зеленский в их защиту не сказал ни слова. Он, как и предшественник, идет на поводу у радикалов.

"Анонсированный телемост — дешевый небезопасный ход перед выборами. Его цель — поделить нас с вами украинцев на два лагеря", — говорит Зеленский".

"Я обращаюсь ко всем украинцам: мы — не лагерь, и нас не нужно делить. Сейчас вами просто манипулируют политики", — считает президент Украины.

Владимир Зеленский не может не знать, как в советское время телемосты между Москвой и Вашингтоном стали разрядкой в отношениях двух супердержав. В студии были только рядовые люди и журналисты, говорили без политиков и не о политике. Такая же идея была и сейчас.

"В наших студиях должны были быть обычные люди, которые хотят поговорить и задать вопросы. Задать вопросы друг другу, так как от своих политиков и коррумпированных чиновников они ответы не получают", — поясняет телеведущая Мария Ситтель.

Андрей Малахов отмечает, что во время телемоста хотели "показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти 5 лет, когда мы не общаемся между собой".

"Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели, — сделать праздник улыбок и счастья" – добавляет российский телеведущий.

К зданию украинского телеканала NewsOne с утра пришли немногочисленные митингующие — требовали отмены телемоста. В это время в Верховной раде до хрипоты кричали про "российскую оккупацию".

"Мы сделаем все для того, чтобы телемост не состоялся. Это — информационная атака врага, которую мы должны вместе отбить", — заявляет председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился сразу к нескольким самым популярным украинским телеканалам с призывом: "Действуйте!"

"Не ждите, пока мы вас вперед ногами вынесем! Сделайте сами демарш против своих владельцев!" – призывает журналистов Ляшко.

Служба безопасности Украины срочно созывает Совет национальной безопасности. Депутат, отвечающий в Раде за свободу слова, требует лишить телеканал лицензии.

Руководство уже вызвано на допросы в прокуратуру. Из-за безобидного телемоста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на госизмену.

Это подтверждает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "Мы готовим обращение в суд по наложению ареста на имущество и активы телеканала NewsOne", — сообщил Луценко.

Гонения на журналистов проходят на фоне саммита Украина — ЕС. В эти дни в Киеве — председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, президент Евросовета Дональд Туск.

За канал NewsOne не заступаются. Об этом вообще — ни слова. Много говорят о своих достижениях — как вели Украину в Европу.

"В Брюсселе есть люди, которые называют меня "проукраинским маньяком". Они часто говорили мне это прямо в лицо. Если честно, я очень горжусь этим эпитетом", — признается председатель Европейского совета Дональд Туск.

Владимир Зеленский похвастался, как с Туском накануне был в так называемой зоне АТО — в районе Луганска. Слушая его комментарий о войне, было непонятно, кто в нем больше говорил: нынешний президент или все-таки бывший комик.

"До Украины, которую мы контролируем, люди идут пешком, здесь больше километра. У меня была очень простая идея: я предложил, чтоб там появились электрокары и автобусы, и чтобы они бесплатно возили наших людей, чтобы они шли к своим родителям на ту сторону, и наоборот", — рассказывает Зеленский.

Неудивительно, что рейтинг президентской партии "Слуга народа" несется вниз. Еще месяц назад за бывшего КВНщика было 49 процентов. Сегодня — меньше 39-ти.

"Никто не отвечает ни на один вопрос. Мир будет, не будет, но почему — не скажем. Экономика будет? Будет все хорошо. Зеленский говорит: у него есть "фишечка" — вся экономика будет через смартфоны. У нас что, во всех селах смартфоны? В каком мире они живут?" – задает вопросы сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Вот и комментируя ситуацию с телемостом, президент Зеленский обращается к президенту Путину. Глава Украины критикует журналистов за желание помочь, при этом сам ничего вразумительного не предлагает.

Подстраиваясь под инициативы других, сам выступает в роли догоняющего. Начинающий политик, у которого по интонациям, по жестам — по всему видно — бывший актер, уж очень похож на своего персонажа из сериала "Слуга народа".

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо! Давайте обсудим: чей Крым, и кого там нет на Донбассе? Компанию предлагаю следующую: я, вы, Трамп, Мэй, Меркель Макрон", — говорит Зеленский.

Собраться предложил в Минске. Кремль услышал.

"Нужно понять, что за новый формат предлагается? Дело в том, что США не является участником нормандского процесса, — поясняет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?" – задает вопрос Песков, но добавляет, что "эта новая инициатива, безусловно, будет рассмотрена".

Дмитрий Песков отметил инициативу нашего телеканала и коллег с NewsOne по организации телемоста. Он должен был состояться в пятницу, 12 июля.

Журналисты от идеи не отказываются. ВГТРК предложила украинским коллегам выйти в эфир из московской студии.

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