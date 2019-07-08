Хуситы вновь атаковали Саудовскую Аравию

В понедельник, 8 июля, сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт в городе Абха в Саудовской Аравии и электростанцию на западе страны.

Как сообщалось, аэродром в Абхе был подвергнут ракетному обстрелу 12 июня текущего года. Выпущенный хуситами снаряд попал в зал прилета аэропорта, в результате чего пострадали 26 человек. Спустя два дня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, тогда силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять дронов.

Противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года сил возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.