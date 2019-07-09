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9 июля 201920:08

Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

twitter.com/Straalevernet

В 100 тысяч раз превышает допустимые нормы радиоактивный фон возле затонувшей 30 лет назад в Норвежском море атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец". Это результат замеров норвежских ученых. При этом, подчеркнул руководитель экспедиции Хильде Элисе Хельдал, утечка радиации с субмарины продолжается. Об этом свидетельствует сравнение новых данных с замерами российской экспедиции 2007 года.

Анализ первых проб воды из вентиляционной трубы подлодки показал уровень в 100 беккерель на литр, сообщает ТАСС. Впрочем, норвежцы спокойны: загрязнение не представляет опасности, можно спокойно есть рыбу из северных районов Норвежского моря.

Совместная российско-норвежская экспедиция к "Комсомольцу" началась 6 июля. Подводный аппарат Aegir 6000 сделал первые за долгое время снимки "Комсомольца". Они выложены в интернет. Ученые при изучении обломков советской атомной субмарины обратили внимание на одну странность: из вентиляционного отверстия в рубке субмарины время от времени поднимается облако пыли. Это указывает на пульсирующий характер загрязнения.

Корпус лежащей на глубине 1665 метров субмарины с 1989 года сильно пострадал.

С 1991 по 1993 годы Норвегия отмечала повышение уровня радиоактивного цезия-137 в водах вблизи места гибели субмарины.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" была единственным представителем проекта 685 третьего поколения атомных субмарин. Она вошла в состав ВМФ СССР в конце 1983 года и установила до сих пор не побитые рекорды по глубинам погружения до 1027 метров и по глубинам применения торпедного оружия — свыше 800 метров.

Но 7 апреля 1989 года на борту "Комсомольца" возник пожар. После него находившаяся на пути к родному причалу после третьей боевой службы АПЛ затонула в Норвежском море. Из 69 членов экипажа погибли 42 моряка-подводкника. 7 апреля в 1995 году было объявлено Днем памяти погибших подводников.

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