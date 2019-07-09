Впервые за тысячелетнюю историю: Синод собрался в старейшем монастыре на Валааме
В старейшем Валаамском монастыре России впервые за тысячелетнюю историю обители собрался Священный синод — один из главных церковных органов управления. Событие историческое.
Часовня Александра Невского — первое, что теперь будут видеть паломники, идущие на Валаам по Ладоге. Ее восстановили на высокой скале при входе в Большую Никоновскую бухту.
Порфирьевский остров Валаамского архипелага. Паломник может посмотреть на часовню лишь издалека. Этот скит — место уединенной монашеской молитвы.
От глаз туриста скрыт густым карельским лесом и бревенчатый храм Серафима Саровского, его также восстановили на Порфирьевском острове. После разорения и 80-летнего перерыва на скиту вновь начнется монашеская служба сразу, как только члены Священного синода Русской церкви во главе с Патриархом освятят храм и часовню.
- Добро пожаловать на Валаам!
Наместник Валаамского монастыря принимает архиереев, конечно, не впервые. Но эта поездка — не паломничество. Священный синод — высший орган церковного управления, на Валааме владыки решают важнейшие вопросы. Митрополит Викентий недавно повредил ногу, и все равно прилетел на Ладогу из Ташкента.
"Это не значит, что не нужно служить Богу, не повод не приезжать на мероприятия, тем более на Священный синод Русской православной церкви! Это важное событие" – поясняет приехавший в Карелию митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь).
Священный синод работает под сводами Владимирской церкви — это один из новых валаамских храмов. Каменный иконостас и живописный шатер паломники обычно не видят: здесь проходят богослужения только для братии.
"Валаам – это наш русский Афон. И посещая Валаам можно видеть, как сила человеческого духа, лишенная всякой физической, политической, экономической силы сотворила великое чудо", — констатирует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Среди решений Синода — назначение владыки Арсения (Епифанова) новым управляющим Липецкой и Задонской митрополией, учреждение Тольяттинской епархии, заявление в поддержку Сербской церкви с осуждением попытки раскола в Черногории.
"В свете происходящего на Украине эта ситуация приобретает совершенно особое значение. И поддержка со стороны Русской православной церкви братской Сербской православной церкви – это свидетельство защиты всего мирового канонического православия от посягательств политиков на использование церкви в своих целях", — отмечает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
На Валааме Священный синод Русской церкви собрался впервые за всю тысячелетнюю историю обители. И после работы архиереи остаются на острове еще на несколько дней, чтобы помолиться вместе с братией и многочисленными паломниками.
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