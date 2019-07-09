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9 июля 201922:23

На "Тверской" женщина упала под поезд метро и выжила

фото ТАСС

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии. Пассажирка выжила.

Движение поездов между станциями "Белорусская" – "Новокузнецкая" приостанавливалось почти на 25 минут, сообщает "Интерфакс". Официальный Twitter московского метро на произошедшее никак не отреагировал.

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