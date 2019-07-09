9 июля 201922:18
Гильерме хочет остаться в "Локомотиве"
Вратарь сборной России Гильерме Маринато заявил, что хотел бы остаться в "Локомотиве". При этом футболист сказал, что не все зависит от его желания.
Контракт Гильерме с "Локомотивом" истекает в декабре. И если он не будет продлен, то футболист станет свободным агентом. Переговоры по поводу нового контракта идут уже 7 месяцев, но пока не удается достичь согласия.
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет. При этом голкипер сказал, что не все зависит от него, назвав саму ситуацию неприятной. По мнению Гильерме, клуб мог бы проявить больше усилий для сохранения ведущего игрока.
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