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Ситуация на Украине 26 минут назад

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10 июля 201904:55

Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

EPA

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России. Пост на эту тему Климкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечает Климкин, речь идет о четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров.

Так Климкин отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского, которое было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе при участии зарубежных лидеров. На это обращение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что инициатива Зеленского будет рассмотрена.

Также Климкин подчеркнул, что Зеленскому не стоит общаться с Путиным в той же манере, что и с бывшим президентом Петром Порошенко в ходе избирательной кампании.

Тема урегулирования кризиса на Украине обсуждается на переговорах в различных форматах, напоминает РИА Новости. Но лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ, удалось добиться договоренностей о прекращении огня.

После победы Владимира Зеленского на выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности главы МИД. Позднее Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении министра иностранных дел, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности, но Рада за отставку не проголосовала. Зеленский выступил с предложением о назначении на должность министра иностранных дел заместителя главы администрации президента Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассматривался.

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