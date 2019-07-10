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10 июля 201917:20

"Вел себя, как гопник": изгнанный Зеленским "разбойник" намерен судиться

Скандал на совещании в городе Борисполе Киевской области, когда президент Украины, изгнал из зала секретаря горсовета Ярослава Годунка, обнаружив информацию о его бывшей судимости, вероятно, получит развитие.

В интервью украинскому изданию "КП" местный депутат сообщил о намерении судиться, а про президента Украины сказал, что тот "вел себя, как гопник".

Годунок пояснил, что хотел рассказать Зеленскому о проблемах ремонта местной больницы (во время обсуждения этой темы и произошла перебранка местного депутата с президентом Украины), а также обратить внимание на коррупцию в районе.

"В результате он срывается и выгоняет меня из зала", – жалуется Годунок, который, совсем недавно голосовал именно за Зеленского.

По словам Годунка, президент прочитал про него "в Интернете какую-то дурь".

"Так что, мне найти в Интернете, что на него пишут, как он по роялю яй***и бьет, или там, где он на наркомана похож или бухой?" – возмущается представитель бориспольского горсовета.

Между тем, украинские СМИ приводят факты из биографии Годунка. До того, как податься в политику, он служил в милиции, а в 2000 году фигурировал в деле о разбойном нападении на квартиру.

Источник украинского издания "Вести" сообщил, что приговор Годунок получил сразу по трем статьям: "Разбой", "Превышение служебных полномочий" и "Посягательство на неприкосновенность жилья".

Учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания наказания с испытательным сроком три года и на такой же срок запретил занимать административные должности.

Срок этот уже давно истек, а судимость считается погашенной.

Сейчас Годунок в ответ на слова Зеленского, назвавшего его "разбойником", заявляет: "Никакого разбоя не было, я госслужащий" и сообщает, что в ближайшие дни намерен собрать пресс-конференцию и подать на Зеленского в суд.

"Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя, как какой-то гопник", — говорит местный депутат, вспоминая фразы, которыми президент Украины изгонял его из зала.

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