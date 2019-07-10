Тульский "Арсенал" усилился футболистами сборной Замбии

Футбольный клуб РПЛ "Арсенал" подписал долгосрочные контракты сразу с двумя полузащитниками сборной Замбии – Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой. Об этом сообщила пресс-служба тульской команды.

Уже известно, что Банда выбрал в "Арсенале" 29-й номер. Кангва, брат которого Эванс уже выступает за "оружейников", сыграет под 25-м номером.

Напомним, что "Арсенал" впервые в своей истории попал в квалификационный раунд Лиги Европы, заняв в чемпионате России сезона-2018/19 шестое место.