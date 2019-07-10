Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя
Снести мемориал погибшим воинам и пересмотреть итоги танкового сражения под Прохоровкой, которого якобы не было. Дикое предложение появилось в статье ведущего редактора исторического отдела немецкой газеты Die Welt. В правительстве Германии идею комментировать отказались. Но автору ответили читатели в десятках возмущенных постов и напомнили о том, почему русские празднуют победу "со слезами на глазах" и за что советским солдатам благодарна Европа.
Призыв демонтировать звонницу на Прохоровском поле — памятник советским солдатам, погибшим в одном из самых кровопролитных сражений Второй мировой, — прозвучал в историческом разделе немецкой Die Welt. Это все в Интернете. И требование "диванных воинов", возможно, так и осталось бы частной инициативой, но свое мнение высказали читатели. Далеко не все они согласились с автором статьи.
- Причем здесь памятник? Много людей погибло.
На мемориальном поле под Прохоровкой — клочья немецкой брони со следами огня и пороха. Легендарный Т-34 побеждал, тараня фашистские "Тигры" или заходя им во фланги.
"Да, мы понесли большие потери, но у нас были резервы, с помощью которых мы остановили немецкие войска, они дальше не продвинулись. Как можно после этого говорить о поражении?" – спрашивает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Музей ПВО. Экспозиция, посвященная Курской дуге, — одна из наиболее заметных. И здесь объясняют, почему у российских и немецких историков разные цифры.
"Фальсификация налицо. Согласно данным немецкого Бундесархива, потери немецких танков составили 143 единицы. У немцев вообще очень хитрая система подсчета потерь, — объясняет директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов. — Если танк полностью сгорел или был захвачен Красной армией, то этот танк относился к потерям. Все остальные считались просто требующими ремонта".
Передергивание фактов болью отзывается в сердцах ветеранов и их близких.
"Вынуждены были идти в лобовую атаку, отсюда и большие потери с нашей стороны", — говорит Николай Ротмистров, внук Павла Ротмистрова — командующего танковыми соединениями в сражении под Прохоровкой.
Мария Рохлина — живой свидетель танковых таранов и тяжелейших боев летом 43-го. Сразу после Сталинграда она 19-летней девчонкой попала под Прохоровку. Выносила раненых с поля боя.
"Раненых было очень много. Я справлялась как могла. Все отдавала для спасения жизни раненых", — вспоминает ветеран Мария Рохлина.
Рассвет такой же как 12 июля 1943 года. С первыми лучами солнца советские войска начинают массированную артподготовку и переходят в наступление. От операции "Цитадель" для Гитлера зависел исход войны. Но стремительно пробиться к Курску Вермахту так и не удалось.
"Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну в мемуарах. Так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе", — говорит председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.
Пока некоторые немецкие журналисты манипулируют цифрами, правительство Германии воздерживается от комментариев вместо признания своей вины в многочисленных преступлениях в годы Второй мировой. Предложение о сносе памятника вызывает возмущение у той части немецкого общества, которая знает и уважает историю.
"Честно говоря, я считаю подобные заявлениям хамством со стороны автора статьи, — говорит немецкий историк Роман Теппель. — Как мне кажется, памятник посвящен советским солдатам, которые отдали свои жизни за отечество. Слова о том, что памятник нужно снести, это оскорбление".
К памятнику под Прохоровкой каждый год 9 мая и 12 июля несут цветы жители Белгородской области.
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