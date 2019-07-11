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Ядерная программа Ирана 18 минут назад
Президент Рухани: не нужно беспокоиться об Иране, вы должны беспокоиться о США
Если США хотят контроля над иранскими исследованиями, то нужно вернуться в ядерную сделку, а не вводить санкции против Тегерана. Об этом заявили в Совете Федерации. Вновь усилить ограничения пригрозил Дональд Трамп. Иранский вопрос также обсудили на внеочередном заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене.
Экстренное заседание МАГАТЭ в Вене созвали по инициативе США. Но попытка натравить на Иран мировую общественность, похоже, провалилась. После окончания встречи представитель Тегерана заявил – никаких официальных решений принято не было. И еще раз подчеркнул – обо всем, что сейчас происходит в Иране, Международное агентство по атомной энергии в курсе.
Передумать обогащать уран выше зафиксированного в сделке уровня убеждал представитель Штатов. На заседании Джеки Уолкотт заявила – США за нормальные отношения и открыты для переговоров даже без предварительных условий. Все бы ничего, но вот этот твит Дональд Трамп опубликовал буквально в одно время с окончанием венской встречи.
"Иран долгое время втайне обогащает уран, полностью нарушая ужасающую сделку на 150 миллиардов, которую заключили Джон Керри и администрация Барака Обамы. Помните, действие этого соглашения должно было истечь через несколько лет. Санкции скоро будут значительно усилены!"
В Вашингтоне похоже предпочли забыть, что в мае прошлого года первыми в одностороннем порядке вышли из сделки. Восстановили все санкции против Ирана. И ввели новые – для тех, кто ведет бизнес с Тегераном.
Год назад оставшиеся в СВПД страны договорились создать свой финансовый механизм, чтобы обойти американские ограничения. Однако он пока так и остается только в планах. Иран попросту устал ждать.
"С одной стороны Трамп утверждает, что сделка является плохой, и они сами выходят из нее. С другой стороны, как только мы уменьшаем некоторые из наших обязательств, они все начинают беспокоиться. Редко можно встретить такую веселую историю в истории политики. Европейцы обеспокоены тем, что Иран отложил некоторые из своих обязательств, и они действительно сожалеют и обеспокоены. Но вам не нужно беспокоиться об Иране, вы должны беспокоиться о США", — говорит президент Ирана Хасан Рухани.
Своих намерений Иран действительно не скрывает. Дозволенный уровень обогащения урана там пока превысили лишь на процент, чтобы использовать в качестве топлива. И о том, что именно так и произойдет, если не будет возможности вести бизнес с иностранными партнерами, Тегеран предупреждал еще в мае. Однако, за два месяца из нового только постоянные угрозы от американской стороны. Прекратить вести деструктивную линию на заседании в Вене Штаты убеждал и российский постпред.
"Рецепт спасения "ядерной сделки" прост. Вашингтону необходимо прекратить мешать нормальной реализации договора иранской стороной и другими остающимися участниками плана действий, а также вернуться к соблюдению всех своих обязательств. В качестве первого шага США необходимо отказаться от попыток ввести нефтяное эмбарго против Тегерана", — сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Так или иначе на раздумья партнерам Иран снова дал 60 дней. Если и эти два месяца окончатся ничем, обогащать уран будут уже свыше 20 процентов. Для производства оружия конечно не хватит, но исследования можно будет проводить на новом уровне. При этом Иран не отказывается решать проблему дипломатическим путем, но при условии полного снятия санкций. Но это, судя по риторике последних дней, в ближайшее время вряд ли случится.
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