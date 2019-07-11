Японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол) совершил в четверг вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн километров от Земли, чтобы взять оттуда образцы породы.

В процессе короткой посадки, которая заняла всего несколько секунд, аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их должен собрать установленный на аппарате специальный пылесос, сообщает ТАСС.

Ранее, в феврале этого года, "Хаябуса" достиг поверхности Рюгу и передал сигнал о сборке первых образцов грунта для доставки на Землю.

По мнению ученых, на Рюгу (астероид был открыт в 1999 году, а свое официальное название получил в 2015-м) можно будет найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы и жизни на Земле. Орбита астероида проходит рядом с орбитами Марса и Земли, что дает основание ученым надеяться на наличие в грунте астероида следов воды и органических веществ. Зонд "Хаябуса-2" должен вернуться на Землю в 2020 году.