Школа юного хирурга: среди слушателей пройдут показательные конкурсы
11 июля в РНИМУ им. Н.И. Пирогова состоятся показательные конкурсы среди слушателей летней Школы юного хирурга. В рамках конкурсов для выпускников Школы юного хирурга будет создана интерактивная площадка, на которой одновременно медицина предстанет в трех реальностях: медицина вчера, сегодня и завтра.
Профессия врача стремительно меняет свой формат. Технологии диагностики и лечения, еще несколько лет назад, казавшиеся запредельным, сегодня стали реальностью. Конкурс от запредельного к реальности и от реальности к запредельному – станет демонстрацией нового формата профессии врача и врачебных специальностей.
В мероприятии примут участие: ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН Сергей Лукьянов, проректор по лечебной работе Христо Тахчиди, проректор по связям с общественностью и воспитательной работе Георгий Надарейшвили, команда преподавателей (практикующие врачи московских больниц).
В ходе конкурса несколько учебных групп пройдут ротацию по семи станциям: судебно-медицинская экспертиза, функциональная диагностика, экстренная медицина, травматология, челюстно-лицевая хирургия, хирургия, молекулярная биология и генетика, клеточная биология и биохимия. Одни из новинок этого года – технологии Ультра-HD, 4K и 3D в роботизированной эндохирургии и рентгенэндоваскулярной хирургии будущего и 3D-принтинг зубо-челюстной системы реальных пациентов с последующим оперативным лечением – как пример персонифицированной медицины будущего. Еще одна интересная новинка – модель расследования причин смерти в секционной бюро судебно-медицинской экспертизы по анализу состояния внутренних органов и повреждений кожных покровов также на ультрасовременных роботах-манекенах.
В течение лета школьники знакомятся с профессией врача в рамках уникальных курсов: Инженерные каникулы "Школа юного хирурга" (высокотехнологичная аппаратная хирургия), "Пишем историю болезни, научную статью, реферат диссертационной работы на основе проведения клинического наблюдения и исследования", "Пробуем себя в медицинских специальностях: стоматология, онкология, неврология, хирургия, функциональная диагностика, судебно-медицинская экспертиза, клиническая психология, травматология, офтальмология, педиатрия и другие специальности", "Пробуем себя в медицинских специальностях: стоматология, онкология, неврология, хирургия, функциональная диагностика, судебно-медицинская экспертиза, клиническая психология, травматология, офтальмология, педиатрия и другие специальности", "Пробуем себя в специальностях медицины будущего: медицинский биохимик, биофармаколог, IT-генетик, генетический консультант, медицинский кибернетик, хирург по киберпротезированию и другие специальности", "Пробуем себя в специальностях медицины будущего: медицинский биохимик, биофармаколог, IT-генетик, генетический консультант, медицинский кибернетик, хирург по киберпротезированию и другие специальности".
Преподаватели Школы юного хирурга не только обучают, они делятся опытом, совместно с учениками проводят манипуляции, помогают отрабатывать навыки владения медицинским инструментарием от простого до суперсложного, на котором работают практикующие врачи. Так, ребята осваивают практику проведения сложнейших эндоскопических или сосудистых манипуляций на высокотехнологичном оборудовании, проводят генетические исследования, учатся делать инъекции и забор крови, проводить диагностические исследования на УЗИ-аппаратах, электрокардиографах, практикуются на ультрасовременных роботах-манекенах, повторяющих физиологические реакции человека, такие как пот и слезы.
Школа юного хирурга 2019 стартовала 3 июня и завершит летние занятия 30 августа. Всего в проекте примут участие более трех тысяч учащихся. В рамках десяти разных курсов, школьники смогут пройти обучение и отработать навыки владения различным диагностическим и хирургическим инструментарием, в условиях максимально приближенных к реальной оперативной врачебной практике.
Проект "Школа юного хирурга" инициирован ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и проводится при поддержке Департамента образования города Москвы. Проект такого масштаба является уникальным для России.
Почти все школьники, прошедшие обучение в летней Школе юного хирурга в прошлом году, решили выбрать профессию врача. В этом году в Школу юного хирурга конкурс – 5-12 человека на место в зависимости от курса.
"Эта программа пользуется огромной популярностью. Ребята занимаются с утра до вечера. Это интересная и важная работа для нас. Мы, во-первых, даем представление о вузе и позволяем школьникам получить первичные представления о нашей профессии с тем, чтобы к нам приходили ребята реально заинтересованные в медицине или в науке в этой области. Чтобы не было разочарований, потому что работа у нас сложная и нагрузки большие – и психологические, и большой объем знаний необходим. Поэтому здесь мотивация очень важна. Чтобы мы теряли ребят не потому, что у них не хватает таланта и трудолюбия для освоения программы, а потому что они просто понимают, что это не их область. Они должны к призванию приходить и понимание того, чем мы тут занимаемся, позволяет им определиться", — рассказал ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН Сергей Лукьянов.
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