Серена Уильямс сыграет с Симоной Халеп в финале Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире определились финалистки женского одиночного разряда. Пару Симоне Халеп составит американка Серена Уильямс. В полуфинальном матче представительница США без особых проблем взяла верх над Барборой Стрыцовой из Чехии.

Для победы над соперницей младшей из сестер Уильямс понадобилось меньше часа. 37-летняя американка обыграла Стрыцову за 59 минут в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

Женский финал Уимблдона-2019 между Сереной Уильямс и Симоной Халеп состоится 13 июля в 16:00 по московскому времени. Напомним, что призовой фонд турнира превышает 49 миллионов долларов.