Российские стрелки завоевали золото чемпионата Европы

На чемпионате Европы, который проходит в Венгрии, мужская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях в стрельбе по движущимся мишеням. Российские стрелки Максим Степанов, Михаил Азаренко и Дмитрий Романов набрали 1762 очка и завоевали золотые медали турнира.

На втором месте расположилась шведская команда, выбившая 1747 баллов. Бронзовые медали достались финским спортсменам (1741). В индивидуальном зачете Степанов и Азаренко завоевали серебро и бронзу соответственно.

Женская сборная России, за которую выступили Ольга Степанова, Ирина Измалкова и Юлия Эйдензон, стала второй в командных соревнованиях. Золото у команды Украины, бронзу взяли венгерские спортсменки.