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12 июля 201904:12

Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал заявление об отставке, попросив прекратить полномочия с 17 июля. По его словам, он сделал то, что должен был сделать.

Как сообщалось, в сентябре минувшего года Андрей Климов после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта уже заявлял о намерении уйди досрочно в отставку. Тогда городская дума Комсомольска-на-Амуре определила датой прекращения полномочий главы города 13 декабря 2018 года, однако Климов свое заявление отозвал и планировал оставаться на своем посту до истечения срока полномочий — до сентября 2019 года.

После досрочного прекращения полномочий Андрея Климова руководить городом будет его первый заместитель Евгений Коршиков. До выборов, которые пройдут 8 сентября текущего года, должность главы города останется свободной. На пост главы Комсомольска-на-Амуре претендуют 23 кандидата, сообщает ТАСС.

 

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