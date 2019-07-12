Вердикт по делу об убийстве на Украине журналиста Роккели вынесут присяжные

В Италии должны вынести приговор бойцу украинской Нацгвардии Виталию Маркиву. Его обвиняют в убийстве итальянского фоторепортера под Славянском пять лет назад. Обвинение настаивает, что именно батальон Маркива тогда открыл прицельный огонь по журналистам, и требует отправить бойца за решетку на 17 лет.

17 лет просит обвинение для бойца Украинской национальной гвардии Виталия Маркива. Защита требует его полностью оправдать. Как ожидается, 12 июля будет вынесен приговор по громкому делу об убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккели. Он погиб 24 мая 2014 года под Славянском. Группа журналистов, в которую входил итальянец, попала под огонь у горы Карачун, которую занимали украинцы.

Роккели погиб вместе с переводчиком и корреспондентом Андреем Мироновым. Еще один журналист француз Вильям Рогелан был ранен. Украина тогда мгновенно обвинила во всем ополченцев Донбасса, долго препятствовала расследованию, заявляя, что попасть на место преступления нет никакой возможности, называя гибель Роккели побочным эффектом войны.

Прорыв в деле случился два года назад, когда в деле появился подозреваемый. По данным следствия, именно батальон Виталия Маркива в тот день открыл прицельный огонь по журналистам. Украинец сам помог на себя выйти – после гибели Роккели и Миронова он переписывался с итальянскими журналистами. На его странице в соцсетях нашли фотографии с горы Карачун – за Маркивым, у которого есть и гражданство Италии, начали следить дистанционно, прослушивать телефонные разговоры с матерью и отчимом, которые находились в Италии. Взяли бойца в аэропорту Болоньи, когда он приехал их навестить.

Кроме улик у следствия есть бесценные показания выжившего свидетеля – француз Рогелан лично приезжал в Италию на процесс и подтвердил, что минометный обстрел велся в высоты Карачун долго и прицельно. Журналист слышал и выстрелы из Калашникова за своей спиной, когда пытался выбраться из-под обстрела. При этом в руках его был фотоаппарат. Спасли Рогелана как раз ополченцы, на которых он случайно наткнулся.

Давить на Италию Украина начала сразу же, как Маркив был арестован: в Рим прилетал глава МВД Арсен Аваков, посла Италии на Украине вызвали на разговор — украинца требовали освободить. Свое последнее слово в этом деле скажет обвинение, после чего суд и присяжные удалятся на совещание.