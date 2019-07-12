Траур в Иркутской области: из-за наводнения 25 человек погибли, 10 тысяч остались без крова

В Тулуне почти 140 домов остаются подтопленными после паводка. За сутки вода ушла из 11 домов. Восстанавливать город помогают военные. Железнодорожные батальоны ремонтируют дороги. Для этого привлечено более 30 единиц спецтехники. На ней, в том числе, перевозят грунт из ближайшего карьера. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию социальных объектов и частных домов. Помимо сотрудников Минобороны и МЧС работают более 300 волонтеров, которые помогают в расчистке завалов, вывозе мусора, просушке помещений. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

12 июля в Иркутской области объявлен днем траура. На центральных площадях пострадавших территорий пройдут траурные панихиды. На административных зданиях, в том числе в областном центре, приспущены флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от показа развлекательных программ.

На данный момент известно, что в результате наводнения погибли 25 человек, в том числе один ребенок. 8 числятся пропавшими без вести. Около 3 тысяч человек обратились за помощью к врачам — в основном с ушибами и колотыми ранами ног и рук, некоторых покусали собаки.

Последствия паводков могли обернутся развитием различных инфекций. В пострадавшие территории экстренно выехала мобильная бригада Федерального медико-биологического агентства. Врачи развернули пункты оказания помощи на центральных улицах и в местных больницах. Вакцинировали людей от кишечных инфекций, гепатита, брюшного тифа, дизентерии. Необходимую инъекцию получили больше 4 тысяч человек.

Так же специалисты Федерального медико-биологического агентства помогли пострадавшим в отдаленных населенных пунктах, куда добраться можно на вертолете МЧС, либо на моторной лодке. Всего удалось посетить 13 населенных пунктов. Завалы в городе практически расчистили. Срок завершения работ — до 18 июля. Параллельно идет оценка ущерба, в том числе страховыми компаниями.

"Раньше никогда не страховала. А в прошлом году ехала в автобусе со страховых агентом, она меня убедила. И я убедила свою племянницу, чтобы застраховала, рассказывает местная жительница Любовь Козлова.

Из-за наводнения свои дома потеряли свыше 10 тысяч человек, половина не подлежит восстановлению. Взамен утраченных жилищ пострадавшим положена денежная компенсация, жилищные сертификаты на строительство новых домов либо квартир. Всего на восстановление, по оценке экспертов, потребуется около 30 миллиардов.