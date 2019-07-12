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Конфликт в Сирии 51 минута назад

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12 июля 201917:22

В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

EPA

Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал постоянный представитель РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Он подчеркнул, что после того, как 1 марта ОЗХО обнародовала свое расследование событий в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, заявив, что при атаке использовался хлор, вскоре появился доклад австралийца Яна Хендерсона, участвовавшего в инженерной части расследования событий, в котором констатировалось, что не всё так однозначно.

По словам Шульгина, Хендерсон установил, что баллоны с отравляющим веществом были принесены вручную, то есть, самими боевиками, поскольку на тот момент Дума находилась полностью под их контролем.

Российский представитель подчеркнул, что Москва не исключает необходимости проведения нового расследования инцидента в Думе.

В свою очередь заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Сергей Кикоть указал на несовпадающие результаты анализа проб с места предполагаемого химической атаки.

Он подчеркнул, что в ОЗХО на выявленные российскими экспертами нестыковки конкретных ответов не дают, ограничиваясь формальными сообщениями, в которых ссылаются на необходимость сохранения конфиденциальности.

Кикоть полагает, что за всем этим стоят фальсификация доказательств и постановочный характер инцидента в Думе.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал, что беседы со свидетелями инцидента в Сирии показали, что никакой химической атаки не было. Например, местные жители не знали никого из погибших.

Григорьев считает, что людей, в том числе, женщин и детей, убили в тюрьме населенного пункта Аль-Тоба, а затем перевезли тела в Думу, чтобы сфальсифицировать инцидент, в организации которого Запад обвинил Дамаск.

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