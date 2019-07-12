Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев пока не решил, будет ли он баллотироваться на пост главы города. Чиновник пояснил: у него есть год для того, чтобы проявить себя, показать, как он может работать, пишет агентство РИА Новости.

Экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников, в свою очередь, пока не стал раскрывать планы на будущее.

Напомним, 11 июля Дмитрий Овсянников объявил об уходе с поста губернатора Севастополя. Владимир Путин принял отставку чиновника. Временно исполняющим обязанности главы города назначен Михаил Развожаев.