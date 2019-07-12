Украинский телеведущий тоже решил обматерить президента РФ

Украинский телеведущий Артем Овдиенко решил повторить "успех" ведущего "Рустави 2" Георгия Габунии и тоже обматерил Владимира Путина.

Свое обращение телеведущий опубликовал на своей странице в Facebook. Там он в нецензурных выражениях поинтересовался, зачем Путин лезет на Украину, в Грузию и Молдавию и когда он от них отстанет.

Также он сказал, что украинцам с грузинами надо посовещаться, как "отбиваться от Путина и русского мира". В связи с эти он анонсировал телемост, который состоится между 24-м украинским телеканалом и грузинским "Рустави 2". "Нам надо и нам есть, о чем поговорить, с нашими братьями-грузинами", — сказал Овдиенко.

Россияне, по его словам, тоже могут посмотреть эфир, но для этого надо "получить справку в РПЦ о надежности духовных скреп, заверить у парторга на работе и получить талон на интернет в ФСБ".

На прошлой неделе Георгий Габуния начал эфир авторской программы с обращения на русском языке с употреблением нецензурных выражений в адрес российского президента Владимира Путина. Вслед за этим гендиректор "Рустави 2" Николоз Гварамия пообещал "мочиться в вино и "Боржоми", которые поставляют в Россию.