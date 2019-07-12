9 дней до выборов в Раду: избиратели встречают Порошенко криками "Ты брехло!"

Против расширения переговоров по Украине выступил Госдепартамент США. Очевидно, что речь об идее Зеленского присоединить к нормандскому формату американского президента. В самом Киеве главная обсуждаемая новость — переговоры президентов России и Украины. Их впервые прокомментировал сам Зеленский.

Первое публичное заявление украинского президента о разговоре с Владимиром Путиным — в аэропорту Кривого Рога.

"У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. Готовы отдать их, отдайте нам всех наших", – сказал Владимир Зеленский.



Телефонный звонок Зеленского Путину на Украине обсуждают детально. Например, почему Зеленскому нужно было выжидать 53 дня после вступления в должность? К чему были эти номера в Интернете с просьбой о переговорах?

"Он так наслаждался своей игрой актерской. Поговорить? Поговорим! Ну, как ты можешь себе позволить такой хамский тон? Но Путин говорит: "Я согласен!". Любой вариант, иди договаривайся", — прокомментировал политолог Михаил Погребинский.

Договариваться, конечно, надо. Вопрос номер один — Донбасс. И здесь победа реалистов украинской политики.

"Мы честно и с самого начала говорили, давайте вступим в прямые переговоры. Не придумал мир иного сценария, поскольку нет военного возврата территории и людей", — подчеркнул сопредседатель партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко.

Еще одна болезненная для Украины тема — моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе.

"Россия дала возможность забрать наших моряков. Но из-за тупого Климкина эти ребята сегодня в тюрьме — двадцать два моряка и два эсбэушника", — говорит депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич.

За такие проколы украинский президент предложил люстрировать чиновников. Верховная рада хоть и зарегистрировала законопроект Зеленского с пометкой "неотложный", но у депутатов уже нерабочее настроение. Вспоминали достижения пяти лет: борьбу с агрессором, декоммунизацию, то есть снос памятников советской эпохи, официальное признание бандеровцев и оуновцев борцами за свободу.

"В невероятных условиях нам приходилось работать, — вспоминал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. — Несмотря на абсурдные идеи зачистить поле от всех, кто пять лет защищал нашу страну, я убежден, история даст нам высокую оценку. Не прощаюсь. До встречи. Слава Украине!"

Новый состав Верховной рады выбирают уже в следующее воскресенье. Украинский президент все так же работает на образ своего парня и заключает пари с мэром Днепропетровска — мост или увольнение.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку. На что спорили? Как на что? На главное — на ваш комфорт, на жизнь", — сказал Зеленский.

Оппонент Зеленского Петр Порошенко тоже гастролирует по регионам. В Житомире его встретили негостеприимно и скандировали "Ты брехло!".

На что бывший украинский президент ответил старой майдановской стратегией — стравливай и властвуй:

"Когда они считают необходимым кричать "Ганьба!" волонтерам и добровольцам — это голос Житомира? Когда они кричат верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины Порошенко — это голос Житомира?".

Неожиданно, что Порошенко все еще называет себя верховным главкомом. Сейчас его статус — первый в очереди на люстрацию, которую бывший украинский президент, конечно, назвал происками прокремлевских сил.