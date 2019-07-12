Тема:
Ситуация на Украине
9 дней до выборов в Раду: избиратели встречают Порошенко криками "Ты брехло!"
Против расширения переговоров по Украине выступил Госдепартамент США. Очевидно, что речь об идее Зеленского присоединить к нормандскому формату американского президента. В самом Киеве главная обсуждаемая новость — переговоры президентов России и Украины. Их впервые прокомментировал сам Зеленский.
Первое публичное заявление украинского президента о разговоре с Владимиром Путиным — в аэропорту Кривого Рога.
"У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. Готовы отдать их, отдайте нам всех наших", – сказал Владимир Зеленский.
Телефонный звонок Зеленского Путину на Украине обсуждают детально. Например, почему Зеленскому нужно было выжидать 53 дня после вступления в должность? К чему были эти номера в Интернете с просьбой о переговорах?
"Он так наслаждался своей игрой актерской. Поговорить? Поговорим! Ну, как ты можешь себе позволить такой хамский тон? Но Путин говорит: "Я согласен!". Любой вариант, иди договаривайся", — прокомментировал политолог Михаил Погребинский.
Договариваться, конечно, надо. Вопрос номер один — Донбасс. И здесь победа реалистов украинской политики.
"Мы честно и с самого начала говорили, давайте вступим в прямые переговоры. Не придумал мир иного сценария, поскольку нет военного возврата территории и людей", — подчеркнул сопредседатель партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко.
Еще одна болезненная для Украины тема — моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе.
"Россия дала возможность забрать наших моряков. Но из-за тупого Климкина эти ребята сегодня в тюрьме — двадцать два моряка и два эсбэушника", — говорит депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич.
За такие проколы украинский президент предложил люстрировать чиновников. Верховная рада хоть и зарегистрировала законопроект Зеленского с пометкой "неотложный", но у депутатов уже нерабочее настроение. Вспоминали достижения пяти лет: борьбу с агрессором, декоммунизацию, то есть снос памятников советской эпохи, официальное признание бандеровцев и оуновцев борцами за свободу.
"В невероятных условиях нам приходилось работать, — вспоминал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. — Несмотря на абсурдные идеи зачистить поле от всех, кто пять лет защищал нашу страну, я убежден, история даст нам высокую оценку. Не прощаюсь. До встречи. Слава Украине!"
Новый состав Верховной рады выбирают уже в следующее воскресенье. Украинский президент все так же работает на образ своего парня и заключает пари с мэром Днепропетровска — мост или увольнение.
"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку. На что спорили? Как на что? На главное — на ваш комфорт, на жизнь", — сказал Зеленский.
Оппонент Зеленского Петр Порошенко тоже гастролирует по регионам. В Житомире его встретили негостеприимно и скандировали "Ты брехло!".
На что бывший украинский президент ответил старой майдановской стратегией — стравливай и властвуй:
"Когда они считают необходимым кричать "Ганьба!" волонтерам и добровольцам — это голос Житомира? Когда они кричат верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины Порошенко — это голос Житомира?".
Неожиданно, что Порошенко все еще называет себя верховным главкомом. Сейчас его статус — первый в очереди на люстрацию, которую бывший украинский президент, конечно, назвал происками прокремлевских сил.
Ранее по теме
-
Дом родителей Зеленского "заминирован"1 час назад
-
Украинский телеведущий тоже решил обматерить президента РФ3 часа назад
-
Луценко угрожает украинскому каналу уголовным наказанием5 часов назад
-
Медведчук подчеркнул, что надо не "целоваться", а договариваться5 часов назад
-
Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин5 часов назад
-
Обстрелы Донбасса: ситуация напоминает начало конфликта5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Триумф" для Турции: начались поставки С-400
- Трамп сообщил, что Шварценеггер умер
- Украинский телеведущий тоже решил обматерить президента РФ
- Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин
- Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы
Самое читаемое
-
В Интернете появилась фотография подозреваемого в убийстве стюардессы
- Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от черной магии
- Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану
- Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу
- Влюбленных сожгли заживо, но перед смертью девушка успела дать показания
- Помогите найти! В Бирюлевском парке загадочно пропала 26-летняя девушка
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Почему эйфория вокруг emerging markets будет недолгой
- Как Эрдоган повлияет на ЦБ Турции?
- США и Великобритания планируют увеличить военно-морское присутствие вблизи Ирана
- ЦБ объяснил возобновление роста внешнего госдолга России
- Топ-12 экономических вузов России по уровню зарплат выпускников
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: бэушные спорткары по цене "Лады Гранты"
- Чудовища клуба 1000+ или Самые мощные автомобили в мире
- ТОП-3: самые дорогие платные автодороги в России
- Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Как популярный антидепрессант перестраивает мозг
- У любителей сладких напитков чаще развивается рак
- Пищевую аллергию будут лечить микробами
- Хроническое одиночество: что это такое, почему возникает и как справиться
Вести в 20.00
-
Люстрация для Порошенко
- Данные покупателей Ozon утекли к хакерам
- На греческих Халкидиках погибли россияне
Вести-Москва
-
Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон
- В Домодедове показали журналистам, как аэропорт справляется с капризами погоды
- ТЭЦ в Мытищах заработает в нормальном режиме после ремонта газопровода
- В Коломне задержали подозреваемых в целой серии дачных краж
- Долевые рейдеры атаковали хозяев квартиры на Дмитровском шоссе
- Выходные в столице: выставки, День московского транспорта, фестиваль садов и цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Шокирующие традиции: деформация черепа малышам
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Как узнать, что вам изменяют
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
-
Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом