Ситтель прокомментировала их с Малаховым попадание в списки "Миротворца"

"Наша программа была о том, что мы хотим дружить, а никак не враждовать" — так телеведущая Мария Ситтель прокомментировала то, что ее вместе с соведущим проекта "Надо поговорить" Андреем Малаховым внесли в списки сайта "Миротворец". Радикалов, видимо, очень разозлил диалог, который несмотря ни на что все же состоялся у Москвы и Киева, хоть и в несколько ином формате, чем планировали.

Андрей Малахов никогда не занимался политикой. Главный шоумен России теперь тоже в украинском списке "Миротворца". Владельцы радикального сайта опубликовали сведения о российском телеведущем после того как стало известно, что Малахов будет вести тот самый телемост.

Несмотря на все трудности, этот проект все равно состоялся. Конечно, телемост мог стать еще лучше, если бы участвовала киевская студия. Но даже в этих условиях на прямую связь, пусть и по интернету, смогли выйти жители Украины.

Художественный руководитель киевского драматического театра "Браво" Любовь Титоренко считает, что такие телемосты нужны и первый нужно было бы провести с Донбассом, где звучат взрывы, где голодают старики.

Одни украинцы выходили в эфир из украинских городов, другие из России — актеры, супружеские пары, тех, кого оставила судьба в Москве, но никогда не разлучала со своей исторической Родиной.

Народный артист РСФСР Александр Голобородько приветствовал свою родину: "Здравствуй, мой родной город Днепродзержинск! Здравствуй, золотой Киев — город моей юности! Я 44 года живу в Москве, всегда и везде позиционировал себя как украинца и меня не занесли ни в какие списки. Никакого негатива в свою сторону я не чувствую".

А актер Владимир Конкин показал знак "Заслуженный артист Украинской ССР", и рассказал как он получил его после выхода в 1974 году фильма "Как закалялась сталь", став самым молодым заслуженным артистом в 23 года.

Списки того самого сайта "Миротворец" пополнились и ведущими программы. Теперь с списках радикалов и Мария Ситтель, и даже участники программы. В век интернета даже при попытках официального Киева помешать в наведении телемостов, трансляцию активно смотрели в интернете. Многие делают репосты и показывают родным. Так что послесловие еще будет.