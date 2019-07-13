Симона Халеп – победительница Уимблдона

Лондоне определилась победительница Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Ей стала румынка Симона Халеп, выигравшая в финале у американки Серены Уильямс.

Борьбы в финале не получилась. Халеп уверенно победила в двух партиях с одинаковым счетом 6:2, 6:2. Решающий поединок продлился 56 минут.

Симона Халеп впервые выиграла Уимблдон. Ранее в послужном списке румынки значилась только одна победа в турнире серии Большого шлема – в прошлом году она была первой на Открытом чемпионате Франции.