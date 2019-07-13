Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 июля 201917:12

Симона Халеп – победительница Уимблдона

EPA

Лондоне определилась победительница Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде. Ей стала румынка Симона Халеп, выигравшая в финале у американки Серены Уильямс.

Борьбы в финале не получилась. Халеп уверенно победила в двух партиях с одинаковым счетом 6:2, 6:2. Решающий поединок продлился 56 минут.

Симона Халеп впервые выиграла Уимблдон. Ранее в послужном списке румынки значилась только одна победа в турнире серии Большого шлема – в прошлом году она была первой на Открытом чемпионате Франции.

Сейчас

17:17

"Жилеты" и анархисты: в Париже снова произошли беспорядки

16:23

Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы

15:43

Старт с Байконура: "Протон" вывел "Спектр" на промежуточную орбиту

14:48

Состояние изувеченной девочки Аиши улучшилось

13:58

Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию

12:59

Первый замначальника СКЖД арестован за взятку

12:34

Малахова и Ситтель отправили в "Чистилище"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Старт с Байконура: "Протон" вывел "Спектр" на промежуточную орбиту

Старт с Байконура: "Протон" вывел "Спектр" на промежуточную орбиту

1 час назад
Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы

Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы

47 минут назад
После того, как Зеленский решил копировать Путина, его пригласили в Крым

После того, как Зеленский решил копировать Путина, его пригласили в Крым

2 часа назад
На юбилейной Международной олимпиаде по физике россияне взяли пять медалей

На юбилейной Международной олимпиаде по физике россияне взяли пять медалей

15 минут назад
Выходные-2020: как россияне будут отдыхать в следующем году

Выходные-2020: как россияне будут отдыхать в следующем году

1 час назад
Убит глава нижегородского отделения РВИО Олег Казаринов

Убит глава нижегородского отделения РВИО Олег Казаринов

2 часа назад
Зеленский поинтересовался, считает ли Власов его идиотом, и потребовал уйти в отставку

Зеленский поинтересовался, считает ли Власов его идиотом, и потребовал уйти в отставку

44 минуты назад
Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

3 часа назад
Гранатометный обстрел: Ярош поддержал атаки на "вражеские каналы"

Гранатометный обстрел: Ярош поддержал атаки на "вражеские каналы"

2 часа назад
Состояние изувеченной девочки Аиши улучшилось

Состояние изувеченной девочки Аиши улучшилось

2 часа назад
Поставки С-400: Акар поведал Эсперу об угрозе с воздуха

Поставки С-400: Акар поведал Эсперу об угрозе с воздуха

5 часов назад
Появилось видео с места расстрела полицейского и сотрудника Росгвардии

Появилось видео с места расстрела полицейского и сотрудника Росгвардии

6 часов назад
Скабеева диагностировала у "Миротворца" особую форму шизофрении

Скабеева диагностировала у "Миротворца" особую форму шизофрении

3 часа назад
Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

23 часа назад
Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

12.07.2019 09:25
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

11.07.2019 15:27
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Симона Халеп – победительница Уимблдона

Симона Халеп – победительница Уимблдона

10 минут назад
В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео

В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео

11 минут назад
Королевская семья неплохо заработала на Меган Маркл

Королевская семья неплохо заработала на Меган Маркл

30 минут назад
В Великом Новгороде обнаружена уникальная печать в византийском стиле

В Великом Новгороде обнаружена уникальная печать в византийском стиле

30 минут назад
Хант и Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

Хант и Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

37 минут назад
Шведский нападающий Маркус Берг стал игроком "Краснодара"

Шведский нападающий Маркус Берг стал игроком "Краснодара"

58 минут назад
Зеленский озвучил свою стратегию

Зеленский озвучил свою стратегию

1 час назад
РПЦ хочет сделать россиян "по-настоящему воцерковленными"

РПЦ хочет сделать россиян "по-настоящему воцерковленными"

1 час назад
Потомки Вильгельма II требуют от властей деньги, картины и скульптуры

Потомки Вильгельма II требуют от властей деньги, картины и скульптуры

1 час назад
Сифилис: в Европе растет число заболевших, в России снижается

Сифилис: в Европе растет число заболевших, в России снижается

1 час назад
"Крышу сорвало": арестован убийца стюардессы, напавший с ножом на полицейских

"Крышу сорвало": арестован убийца стюардессы, напавший с ножом на полицейских

2 часа назад
Одна голова хорошо, а две лучше: лекарственный дуэт поборол рак неожиданным способом

Одна голова хорошо, а две лучше: лекарственный дуэт поборол рак неожиданным способом

2 часа назад
Роструд уточнил, где работать детям

Роструд уточнил, где работать детям

2 часа назад
Три билборда в Уренгое: на Ямале житель пожаловался на качество дорог

Три билборда в Уренгое: на Ямале житель пожаловался на качество дорог

3 часа назад
Дипломатическая утечка ударила по американо-британским отношениям

Дипломатическая утечка ударила по американо-британским отношениям

3 часа назад
Турецкий отельер рассказал о повторном использовании продуктов со шведского стола

Турецкий отельер рассказал о повторном использовании продуктов со шведского стола

3 часа назад
Штраф за нестандартные дорожные знаки отменен

Штраф за нестандартные дорожные знаки отменен

3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 13 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 июля 2019 года

6 часов назад
Богатые тоже бьются: беглеца из краденного Audi искали с собаками и вертолетами

Богатые тоже бьются: беглеца из краденного Audi искали с собаками и вертолетами

19 часов назад
На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

21 час назад
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

12.07.2019 15:01
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

12.07.2019 11:34
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

12.07.2019 11:17