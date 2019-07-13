"Как Наруто": 600 тысяч человек собрались штурмовать "Зону 51" ради пришельцев

Более 650 тысяч человек планируют принять участие в штурме американской военной базы "Зона 51" в штате Невада. Цель участников акции – знакомство с якобы скрываемыми на территории базы инопланетянами.

Мероприятие запланировано на 20 сентября. Организаторы штурма базы обещают в Facebook — если действовать слаженно и использовать стиль бега героя анимэ Наруто (который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой), то участники акции "окажутся быстрее пуль" охраны. Правда, организатор акции Джейсон Барнс уже пояснил, что его призыв — всего лишь шутка для сбора лайков. И уже предупредил, что он не несет ответственности, если кто-то все же решится на реальный штурм базы.

Военная база "Зона 51" часто фигурирует в конспирологических теориях о внеземных формах жизни. И хотя факт существования базы власти признали лишь в 2013 году, образ базы уже давно эксплуатируется в массовой культуре. Так, 22 года назад в фильме "День независимости" база представлена как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами.