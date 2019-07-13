Кикабидзе и Пушков отреагировали на новости о российских корпоративах певца

Вахтанг Кикабидзе опроверг заявление российского актера Бориса Клюева о том, что грузинский певец регулярно приезжает в Россию, где выступает на корпоративах, однако в контрактах есть условие о том, что никто не должен знать о его приезде.

Кикабидзе заявил, что в последний раз был в РФ в 2008 году, а после войны в Южной Осетии отказывался от гастролей, хотя его приглашали много раз. "Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация", — пояснил певец в интервью "Комсомольской правде".

Вместе с тем Кикабидзе пояснил, что разделяет политику и народ, и поэтому он "всегда готов петь для русских, но не в России".

Со своей стороны, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя сообщения о тайных корпоративах Кикабидзе в России, написал в своем Twitter: "Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны".

Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года в знак протеста против войны в Южной Осетии, а также признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, Кикабидзе отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе заявила об отказе от выступлений в России; Вахтанг Кикабидзе поддержал это ее решение.