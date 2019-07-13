Гимнастка Екатерина Селезнева выиграла два золота и бронзу Универсиады

В Неаполе продолжается летняя Универсиада. Екатерина Селезнева завоевала награды в соревнованиях по художественной гимнастике.

Сначала Екатерина победила в упражнениях с мячом, получив от судей оценку 21,200 балла. Затем Селезнева с результатом 20,000 стала бронзовым призером в упражнениях с булавами. А затем Екатерина победила в упражнениях с лентой (20,450 балла). Накануне Екатерина победила в многоборье.

Сборная России выиграла командный турнир в соревнованиях с пятью мячами. Наши спортсменки получили оценку 25,075 балла.

Еще одну награду принес в копилку сборной России Эрдем Цыдыпов, занявший второе место в соревнованиях по стрельбе из классического лука. Победу одержал представитель Южной Кореи Ли У Сок.