Колумбийцы Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде

Определились победители Уимблдонского теннисного турнира в мужском парном разряде. Ими стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.

В финале Кабаль и Фара взяли верх над французским дуэтом Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Встреча, четыре партии которой завершились тай-брейками, длилась 4 часа 55 минут.

Финал женских пар запланирован на воскресенье. Борьбу за главный трофей поведут два интернациональных дуэта – Се Шувай (Тайвань), Барбора Стрыцова (Чехия) – Габриэда Дабровска (Канада), Сюй Ифань (Китай)