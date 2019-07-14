У берегов Туниса найдены все 82 тела мигрантов с затонувшего неделю назад судна

Представитель тунисского отделения Международного комитета Красного Полумесяца Монжи Слим​​​ сообщил, что после недели поисков тела всех 82 человек, которые находились в лодке, затонувшей на прошлой неделе у берегов Туниса, были найдены.

Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у побережья Туниса еще 4 июля, передает РИА Новости.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сразу после происшествия сообщило, что находящиеся неподалеку рыбаки смогли спасти с потерпевшего крушение судна четырех человек. Один из спасенных мигрантов скончался в больнице.

Спасшиеся мигранты сообщили береговой охране Туниса, что на судне было 86 человек.