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14 июля 201906:16

Иркутская область: армия и Росгвардия очищают территорию от завалов

Иркутская область: армия и Росгвардия очищают территорию от завалов

Военные продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. С начала работ они очистили от завалов две трети вверенной им территории — это десятки гектаров.

Идет разбор аварийных и принесенных паводком домов. Вывезены тысячи кубометров мусора, для чего потребовалось более 400 машино-рейсов. В Тулуне, который больше всего пострадал от наводнения, бойцы раздали населению более трех тысяч тонн воды, а военные пекари — около шести тонн хлеба. Пекут его на передвижных механизированных хлебозаводах.

Росгвардия работает в городе Нижнеудинске, где откачивает воду из подвалов жилых домов и социальных объектов. Мешают завалы и мусор, однако в час бойцы отводят около 1200 литров воды.

Кроме того, бойцы Росгвардии обеспечивают порядок на всей пострадавшей территории Иркутской области, расчищают улицы от обломков, подвозят питьевую воду жителям отдаленных районов, участвуют в сортировке гуманитарных грузов. Пенсионерам и маломобильным гражданам оказывают медпомощь и помогают восстановить документы, передает телеканал "Россия 24".

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