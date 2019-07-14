Тренер "Ростова" Карпин обвинил РПЛ в преступлении

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин раскритиковал руководство Российской премьер-лиги за позднее начало игры его команды с "Оренбургом" в первом туре чемпионата России. По мнению специалиста, действия РПЛ можно приравнять к преступлению.

"Мы просили о переносе времени игры. Если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тысяч человек. Считаю, что встречи в такое время – это преступление против болельщиков", – приводит слова Карпина официальный сайт "Ростова".

Также он заявил, что РПЛ на словах собирается поднимать посещаемость и доходы клубов, но на деле этого не происходит. Напомним, что встреча между "Ростовом" и "Оренбургом" началась в 21:30 по московскому времени и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.