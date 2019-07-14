14 июля 201913:11
Отец Загитовой стал главным тренером молодежки "Ак Барса"
Молодежная команда казанского "Ак Барса" обрела нового главного тренера. Им стал Ильназ Загитов, являющийся отцом знаменитой фигуристки Алины Загитовой. Помогать 43-летнему специалисту в "Ирбисе" будут Айрат Кадейкин, Артем Анисимов и Алмаз Якупов.
"Ак Барс" – это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у "Ирбиса" не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала", – цитирует Загитова официальный сайт МХК "Ирбис".
В прошлом сезоне отец олимпийской чемпионки входил в тренерский штаб молодежки "Ак Барса".
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