Отец Загитовой стал главным тренером молодежки "Ак Барса"

Молодежная команда казанского "Ак Барса" обрела нового главного тренера. Им стал Ильназ Загитов, являющийся отцом знаменитой фигуристки Алины Загитовой. Помогать 43-летнему специалисту в "Ирбисе" будут Айрат Кадейкин, Артем Анисимов и Алмаз Якупов.

"Ак Барс" – это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у "Ирбиса" не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала", – цитирует Загитова официальный сайт МХК "Ирбис".

В прошлом сезоне отец олимпийской чемпионки входил в тренерский штаб молодежки "Ак Барса".