Ради суверенитета к выборам предложили допускать не всех

Необходимо ввести ограничения доступа к выборам ультранационалистов и псевдодемократом, считает первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

Депутат считает, что кандидаты с такими взглядами ставят под вопрос суверенитет государства. Он понимает, что это непопулярная точка зрения, и выступает за плюрализм. Но этот плюрализм не должен угрожать суверенитету государства.

Так Емельянов прокомментировал информацию о снятии девяти кандидатов с выборов в Мосгордуму. И добавил, что участие Ксении Собчак в выборах президента – большая ошибка. На Западе не все партии допускаются к выборам. Западные элиты жестко контролируют свое политическое пространство.

Поэтому в России нужно обозначить рамки плюрализма, он не должен быть беспределен. И пока власть не установит четкие правила, снятие кандидатов будет восприниматься общественностью как скандал, передает "Интерфакс".