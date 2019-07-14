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Курилы и мирный договор с Японией 26 минут назад
Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил
Россия отказалась обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo. Последнее же получило такую информацию из источников в российских дипломатических кругах.
СМИ напоминают, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре 2018 года договорились активизировать работу по вопросу о заключении мирного договора на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года.
Токио надеялся на продвижение по этой проблеме в ходе встречи на высшем уровне на полях саммита G20, состоявшегося в конце июня в Осаке. Однако российская сторона заявила, что "подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть". В Москве, в частности, опасаются расширения присутствия американских военных в Японии.
В этой связи российская сторона просила Токио развеять опасения, однако никакой конкретики так и не было предоставлено, отметили источники агентства. В связи с этим Москва отказалась от переговоров по двум островам.
Кроме того, существуют опасения, что передача Японии двух островов Курильской гряды может негативно сказаться на уровне поддержки правительства и президента России.
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